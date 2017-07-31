10 людей, которые невероятно хорошо сохранились для своих лет

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Пока человечество пытается раскрыть секрет молодости, некоторые жители планеты совсем им не обеспокоены, потому что сами выглядят так, будто у них дома бьет источник вечной юности. Они уже привыкли, что при взрослых детях их просят показать паспорт в магазине, но вряд ли кто-то из них ожидал проснуться знаменитым в интернете благодаря своей неувядающей внешности.

AdMe.ru восхищен людьми, для кого годы остались просто цифрой, и предлагает убедиться: сохранить молодость реально в любом возрасте.

Чуандо Тан, 50 лет

Фотограф из Сингапура в прошлом был моделью, но и сейчас его легко принять за юного манекенщика — 50-летний мужчина поражает идеально гладкой кожей и подтянутым телом молодого юноши.

Памела Джейкобс, 54 года

Памела Джейкобс из Йоркшира потрясла интернет своей внешностью — сложно поверить, что она вдвое старше, чем выглядит. Памела занимается йогой, предпочитает здоровое питание и увлажняет кожу кокосовым маслом. Неудивительно, что ее принимают за подругу сына!

Масако Мизутани, 49 лет

Бывшую модель Масако Мизутани из Японии не зря прозвали «вечно молодой»: маме двоих детей совсем не дашь 49 лет. Сейчас она ведет свой блог и не скрывает секретов своей эффектной внешности: здоровый сон, правильное питание, отказ от вредных привычек, витамин Е и массаж лица.

«Модная бабушка» Жаклин, 47 лет

У сербки Жаклин уже две внучки, но в свои 47 лет она совсем не похожа на бабушку. Стильный аккаунт в инстаграме демонстрирует ее главное хобби — моду, так Жаклин старается заставить женщин поверить в себя и не обращать внимания на возраст. Секретов красоты, однако, «модная бабушка» не раскрывает.

Нандана Сен, 49 лет

49-летняя актриса из Индии Нандана Сен (слева на фото) не только потрясающе выглядит, но и является активисткой защиты прав детей и пишет детские книги. По словам Нанданы, секрет ее фигуры — гены, а сохранить красоту помогает здоровое питание. Но есть у нее еще один простой совет: «8 стаканов воды, 8 часов сна и 8 объятий в день!»

Дебби Пламбли, 50 лет

Англичанку Дебби Пламбли принимают за сестру дочери, а друзья сына часто делают ей комплименты. Похоже, для этого ей не приходится сильно стараться: по словам Дебби, она с 20 лет пьет не менее 2 литров воды каждый день и избегает сладких газировок, чая и кофе.

Рита Русич, 57 лет

При взгляде на Риту Русич, итальянского кинопродюсера хорватского происхождения, с трудом верится, что ей уже 57 лет. Ее фигуре могли бы позавидовать и женщины лет на 20 младше, а добиться такого вида ей помогают регулярные занятия спортом.

Эллен Эктор, 64 года

64-летняя фитнес-тренер Эллен Эктор (слева) не боится показаться в купальнике рядом с дочерью. «Твое тело — это лучшее произведение искусства», — считает Эллен и призывает к здоровому образу жизни и тренировкам. Сама же придерживается вегетарианской диеты.

Аннет Ларкинс, 75 лет

Сложно поверить, но Аннет Ларкинс из Майами 75 лет! Ее часто приглашают на интервью и ТВ-шоу, где женщина делится своими советами по здоровому питанию. Секрет Аннет — сыроедение, а собственноручно выращенный сад и огород она называет источником юности.

Эрнестин Шеперд, 81 год

Сейчас 81-летняя бодибилдер из США проводит мастер-классы по всей стране, но начала заниматься спортом она лишь в 56, а до этого не представляла свою жизнь без шоколада и фастфуда. Эрнестин каждый день занимается в спортзале, правильно питается и соблюдает режим сна. Желающим вести более здоровый образ жизни она советует начать с длинных прогулок, сбалансированного питания и достаточного количества воды в день.