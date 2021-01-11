10+ компаний, которые для сотрудников луну с неба достанут, лишь бы те работали

Мы миллион раз читали в описаниях вакансий: «дружеская атмосфера, чай, кофе и печеньки». Сегодня этим уже никого не удивить, и в погоне за лучшими кадрами работодатели проявляют щедрость и креативность. Глядя на старания некоторых из них, руки так и чешутся достать свое резюме.

Мы в AdMe.ru в работе ценим не только зарплату, поэтому в восторге от такого подхода.

Pinterest и поддержка во время декретного отпуска

В Pinterest сотрудники могут не переживать за декретный отпуск. В компании сложилась особенная практика: Отпуск на 4 месяца + 4 недели работы по 1 дню в неделю. И все это с сохранением полной зарплаты.

Оплата занятий по воспитанию, няни и онлайн-уроков для детей с особенностями развития.

Доставка грудного молока и книг для чтения ребенку.

Оплата расходов на заморозку яйцеклетки, усыновление (до $ 5 000) и суррогатное материнство (до $ 20 000).

Southwest Airlines и бесплатные полеты

Сотрудники авиакомпании летают своими линиями бесплатно, а бонусами также могут поделиться с членами семьи и друзьями. Также в путешествиях для них предусмотрены скидки на услуги ряда других авиакомпаний, отелей, тематических парков и аренду автомобилей. Работа в компании также подразумевает гибкую систему заботы о здоровье, в том числе страхование жизни, стоматологическую помощь, обследование зрения и подбор линз или очков.

Clif Bar и бонусы за спортивный образ жизни

Компания по производству питательных батончиков и спортивных напитков заботится о здоровье своих сотрудников: они могут пользоваться фитнес-центром, брать напрокат велосипеды и получить бесплатную консультацию диетолога. Компания еженедельно выплачивает бонусы сотрудникам, которые проводят 150 минут в спортивном зале на предприятии.

Akraya и клининг

Компания по рекрутингу IT-персонала с креативом подошла к организации досуга для своих работников. Чтобы их меньше обременяли домашние проблемы, дважды в месяц к ним приходят профессиональные уборщики из клининговой фирмы. Чтобы персонал мог интереснее провести освободившееся время, Akraya также предлагает зоны развлечений вроде бара и бильярда.

Digital Air Strike и студенческие ссуды

Американская компания по сетевому маркетингу предоставляет своим сотрудникам кучу приятных «плюшек» типа гибкого расписания и массажных кресел. Но самое большое их преимущество — программа, с помощью которой сотрудники могут покрыть студенческий кредит. Во многих странах кредит на учебу — распространенная практика. После обучения выпускники еще остаются должны учебному заведению, поэтому стремятся поскорее найти работу. Digital Air Strike помогает сотрудникам избавиться от такого бремени.

Dropbox и совместное веселое времяпровождение

Dropbox — известный на весь мир файловый хостинг. У компании 12 офисов по всему миру, штаб-квартира находится в Сан-Франциско. Основа корпоративной культуры компании — веселое совместное времяпровождение: ужины, пикники, прогулки на лодках, вечера настольных игр. «Мы веселимся каждый день. На самом деле я думаю, что культура этого офиса построена на том, чтобы хорошо проводить время. К работе мы относимся серьезно», — говорит Джастин Бетьюн, менеджер компании. А еще в компании есть специальные «музыкальные комнаты», где сотрудники могут отвлечься и поиграть на инструментах.

AOL и школа кормления грудью

Компания занимается дизайном. Помимо прочих бонусов в AOL есть отличная программа для молодых родителей. Она включает в себя ряд льгот, таких как школа молодых мам и помощь в кормлении грудью. В офисе также есть отделение, в котором родителям дадут консультации по уходу за ребенком.

Medallia помогает преодолевать страхи

Medallia помогает компаниям собирать отзывы от клиентов. В компании сотрудникам доступно уникальное преимущество: возможность побороть свои страхи. Компания дает деньги, чтобы сотрудники могли преодолеть определенный страх — личный и профессиональный. Это могут быть курсы занятия комедией (чтобы преодолеть страх публичных выступлений) или даже уроки пения.

Timberland и волонтерство

Знаменитая на весь мир компания по производству одежды и обуви для спортивного отдыха поддерживает волонтерское движение. Благодаря специальной программе работники получают дополнительные часы оплачиваемого отпуска, который они могут провести как волонтеры.

Hootsuite и сон в офисе

Компания по управлению соцсетями Hootsuite понимает, что во время рабочего дня кому-нибудь вполне может захотеться отдохнуть или поспать, если он плотно поел или не мог уснуть ночью. Здесь такое совсем не возбраняется, а для сотрудников оборудована комната сна. Для тех, кто знает толк в отдыхе, также предусмотрена комната йоги.

Google и забота на всю жизнь

Все наслышаны о куче бонусов, предоставляемых компанией. Это и бесплатное питание на территории кампуса, встречи со знаменитостями, уроки кулинарии, массажисты... Помимо этого, компания поддержит семью сотрудника в случае его гибели. Жена / муж будет получать 50 % его зарплаты в течение следующих 10 лет, а дети — по $ 1 000 в месяц на каждого до 19 или 23 лет (если учатся очно).

Какие бонусы кажутся вам наиболее важными?