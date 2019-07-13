10 изобретений, которые могут предотвратить экологическую катастрофу

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Забота об экологии становится приоритетной задачей человечества. И все больше владельцев производственных (и не только) компаний задумываются над тем, как спасти нашу планету. Съедобная посуда, шампунь без пластиковой упаковки, пылесос для пляжа — все это призвано уменьшить количество мусора и дать урок бережного обращения с ресурсами нашей Земли следующим поколениям.

AdMe.ru надеется, что подобных изобретений станет больше и мы забудем о том, что вообще существовала опасность экологической катастрофы.

Съедобная тарелка из отрубей

Компания Biotrem решила проблему пластиковой посуды оригинальным способом — изобрела тарелки из отрубей и воды. Такая тарелочка довольно прочна и может выдержать даже очень горячую пищу.

Многоразовая упаковка для почты

Проект RePack был разработан специально для того, чтобы свести к минимуму использование упаковочного материала для почтовых отправлений. На практике это выглядит так: посылку упаковывают в многоразовый пакет, который можно оставить в любом почтовом ящике после того, как вы вскрыли свою бандероль.

Корм для животных из насекомых

Производители корма для собак Yora используют в качестве источника белка личинок Hermetia Illucens, которых предварительно высушивают и измельчают. В этом корме все сбалансировано и питательно, а главное, собакам нравится.

Электровелосипед нового поколения

Cowboy e-bike — электрический велосипед, укомплектованный датчиком GPS, съемной батареей и запасом хода до 70 км. А еще это чудо техники разгоняется на электромоторе до 35 км/ч.

Сверхэкономичный аэратор

Компания EarthFokus изобрела аэратор нового поколения. Струя разбивается практически до состояния водной пыли, но при этом все моющие свойства остаются. Таким образом экономится до 95 % воды.

Твердый шампунь

Компания HiBAR отказалась от пластиковой бутылки для шампуней и разработала моющее средство для волос, больше похожее на мыло, для которого достаточно бумажной упаковки и обычной мыльницы.

Альтернативная упаковка для цветов

Компания BouquetPOT предлагает отказаться от обычной целлофановой упаковки для цветов в пользу переработанной бумаги, которая может послужить и вазой.

Вторая жизнь для отбракованных фруктов и овощей

Служба Misfits Market доставляет по домам отбракованные магазинами овощи и фрукты. По правилам супермаркетов, чтобы продукция была реализована, она должна иметь определенные параметры. Не допускаются слишком маленькие размеры, наличие пятен и даже просто нестандартные формы. Но все эти продукты съедобны и по вкусовым качествам не отличаются от более красивых.

Пылесос для пляжа

Оригинальное решение для уборки мусора на пляже придумали студенты канадского Университета Шербрука. Для того чтобы убрать даже мелкие частицы пластика из песка, они разработали пылесос Hoola One, отделяющий песок от мусора, который потом идет на переработку.

Кожзаменитель на основе грибного мицелия

Компания Bolt Threads использует для изготовления сумок грибницу, которая специально обрабатывается, чтобы материал стал прочным и носким. Полученные сумки ничем не отличаются от кожаных.

Бонус: робот-горшок, который сам переносит растение к солнечному свету

Компания Vincross сконструировала робота, который способен самостоятельно регулировать процесс получения света для растения. Когда надо, отнесет к свету, а когда нет- спрячет в тень. Также это удивительное создание может играть с человеком и даже изобразить танец крабов.