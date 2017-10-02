10 историй о питомцах, которые достойны медали за отвагу и смекалку

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Редакция AdMe.ru предупреждает: приготовьте платочки, в этом посте мы собрали истории, которые затронут за душу даже самого бывалого циника.

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