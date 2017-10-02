10 историй о питомцах, которые достойны медали за отвагу и смекалку
Редакция AdMe.ru предупреждает: приготовьте платочки, в этом посте мы собрали истории, которые затронут за душу даже самого бывалого циника.
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- Ночью, когда я спал, услышал на улице писк котенка и рычание собак. Выбежал на улицу, побежал на звук и увидел такую картину: мой кот, выгнув спину, отгоняет дворнягу. Когда я подбежал, увидел маленький черный клубочек. Это был котенок, совсем еще маленький и побитый. В бою моему коту повредили глаз (его пришлось потом удалить в ветклинике) и разорвали висок, а котенок хромал. За всю неделю лечения котенок никуда не отходил от своего спасителя. Теперь оба дружно живут у нас!
- Идем мы утром, гуляем с собакой. А у нас деревьев во дворе полно всяких разных. Да и возраст у всех них по 40–50 лет. Доходим до моей любимой черемухи. Высота дерева — до 4–5 этажа. Вдруг Том остановился как вкопанный и стоит. Я ему: «Пойдем, чего остановился». А Том стоит, не двигается и на меня смотрит, будто чего сказать хочет. Ну и я остановилась. Где-то минуту мы постояли, вдруг треск такой жуткий! Я шаг в сторону делаю чисто интуитивно и вижу, как падает эта самая черемуха! Как в замедленной киносъемке! Огроменный такой ствол! Если бы Том не остановился, меня бы этим стволом просто размазало!
- Мой кот спас мне жизнь. Принимала ванну, он лежал в раковине и дремал. Когда поняла, что вода остывает, встала и открыла кран с горячей водой. Подскользнулась и упала. Очнулась от того, что кто-то меня бьет по лицу. Оказывается, потеряла сознание и почти уже тонула, а котенька сидел на бортике, орал и отчаянно бил меня передними лапами, чтобы проснулась.
- Ушла на пару часов из дома из-за семейных обстоятельств. Настроение было паршивое, хотелось уйти туда, где нет людей, и там выплакаться по полной. Прихожу в свой старый двор, сижу на качелях и с грустью опускаю глаза, слушая их тихие скрипы. Потом чувствую, что кто-то уткнулся мне в спину. Оборачиваюсь и вижу одну из бродячих собак, которая смотрела на меня добрыми глазами, будто бы сочувствуя. Еле сдерживая слезы, глажу ее, потом в спину еще одна собака утыкается, которая вообще боится близко к людям подходить. Вот оно — собачье сердце!
- Благодаря моей первой мопсюле, ну и, конечно, моей семье — я восстановилась после перенесенного инсульта. Заново с ней училась ползать, ходить. По сей день она чувствует, когда мне плохо, от меня ни на шаг.
Лабрадор спас своего друга из водоворота
- Мой пес дико боится воды, даже из-за игрушки лапы не станет мочить. Были мы на пикнике рядом с водоемом. Чтобы пес не съел ничего с мангала, пока мы купаемся, привязали его. Плаваем, а он как с ума сошел, рвется с привязи к нам, папа его отцепил — гляньте, мол, на трусишку. А пес шлепнулся в воду, как бывалый водолаз, а потом и вовсе нырнул, стал взбивать ил на дне. Вынырнул — в зубах клок какой-то мокрый... Трехлетняя сестра играла с мячом и оступилась, упала в ямку, а он вытащил ее за волосы. Папа поседел в тот день.
- Был у нас кот Том, когда у нас родился сынишка, он его охранял. Сын подрос, и Том спокойно позволял ему тискать себя, наряжать. Когда выходили гулять во двор с ребенком, он часто брал с собой кота. И вот в очередной раз сынишка нарядил Тома, усадил в машину, и мы гуляем... Вдруг из-за кустов прямиком на нас несется бульдог. Том выпрыгнул из коляски и вцепился ему в морду. Когда прибежал хозяин пса, наш Том был уже мертв. Он спас нас ценой своей жизни. Наш самый преданный друг...
- Тогда у меня жил боксер. Жили мы в Чимкенте. Утром все мирно спали, как вдруг Вилли подошел к кровати и стал тяжело дышать и стонать, а потом и лаять. Перебудил всех. Мы поднялись, тогда мой сын был еще грудным. Через 5 минут началось небольшое землетрясение. Хорошо, что мы успели отдеться, схватить все самое дорогое и выбежать на улицу подготовленными. Народ выбегал, кто в чем спал. Собаки очень чувствительны ко всяким явлениям! Спасибо им за это. Только мы не всегда их понимаем.
- У меня дома живут четыре попугая ара и одна обезьяна. Все они очень агрессивны к чужакам. Залезли ко мне воры, и все бы у них получилось, если бы они не открыли комнату, принадлежащую моему зверинцу. Живность умудрилась загнать неудачников в ванную, где они и просидели до приезда полиции, которую вызвали соседи. Попугаи просто бешено орали человеческими голосами, как и сами воры, которых обезьяна погрызла и которым повыдирала волосы.
Кошка героически набросилась на обидчика своих котят
- 2 года назад в моем доме появился белый комок страха. Когда я взял его домой, он был напуган настолько, что мочился каждый раз, когда я входил в комнату. Долгие месяцы мы устанавливали связь, я старался проводить с ним максимум времени. И вот спустя 2 года он отплатил мне. Однажды я поставил тушиться мясо в кастрюлу и благополучно уснул. В себя пришел спустя 4 часа от того, что пес грыз мою руку, лизал лицо и всячески пытался привести меня в чувство. Кстати, к тому моменту кастрюля уже горела. Дым полностью заполнил всю квартиру, я надышался и не мог проснуться. Кошка, спасаясь, вылезла в окно, а Нео снова и снова пытался меня разбудить. Трудно сказать, что бы случилось, если бы не он.
Бонус: История о псе, который был рожден для любви, а не для войны
- Как же гордились наши друзья, когда завели ньюфаундленда! Вырос огромных, пугающих размеров пес. Ходили на площадку, занимались с ним, пес знал все команды. Как-то, пока хозяева были на работе, квартиру обнесли. Сперли все, вплоть до обуви. При таком-то охраннике. Каким-то чудом полиция нашла грабителей. Ради интереса спросили, зачем тапки-то хозяйские своровали? Воры сказали: «Он достал своими тапками, в зубах носит, носом тыкается, пока не надели, не отставал. А как надели, тут же спать улегся».
По материалам pikabu, Подслушано