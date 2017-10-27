10 историй людей из разных городов мира, от которых что-то переворачивается в душе

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В мире 7,3 млрд человек, а значит, 7,3 млрд уникальных жизней. Брэндон Стэнтон (Brandon Stanton) ежедневно доказывает это в своем проекте Humans of New York, публикуя портреты и истории людей из Нью-Йорка и других городов. Мы в AdMe.ru вдохновлены работой Стэнтона и делимся с вами десятком искренних и теплых историй.

Санкт-Петербург, Россия

«Мне 14, и все мои друзья сейчас хотят скорее повзрослеть. Они пьют алкоголь, курят, грубят. Из кожи вон лезут, чтобы отделаться от родителей и доказать свою независимость. А мне бы хотелось еще немного побыть ребенком. Мне нравится проводить время с родителями. Мне хочется, чтобы эта пора длилась как можно дольше».

Монтевидео, Уругвай

«До 45 лет я и не знал, что мне нравится преподавать. Я был графическим дизайнером и однажды вызвался добровольцем учить детей из бедного района. Это была программа для подростков, которые бросили школу, и сначала мне было очень страшно. У многих были проблемы с поведением, некоторые употребляли наркотики. Один даже нож на занятия приносил. Но оказалось, я могу находить к ним подход. У меня получалось достучаться до детей, которые отказывались слушать психологов. Программа длилась всего 6 месяцев, но я понял, что могу повлиять на чью-то жизнь. Я выучился на преподавателя и буду учить португальскому младших школьников».

Сантьяго, Чили

«Я расскажу вам семейный секрет. В колледже мы друг друга ненавидели и постоянно спорили. Я говорил одно, а она доказывала противоположное. В конце года учитель заставил нас работать над одним проектом, и хотя мы оба просили дать нам других партнеров, он отказался. Этого учителя мы сделали крестным отцом наших детей».

Нью-Йорк, США

«Я работаю таксистом, чтобы платить кредит за учебу. Я поздно поступил в колледж, потому что у моего отца случился инсульт после моего выпуска из школы. Он не мог бросить работу, поэтому я работал в кафе 7 дней в неделю, пока он лечился. Когда он впервые вернулся домой из больницы, я на руках отнес его наверх. У него в глазах стояли слезы. Мой отец эмигрировал из Пакистана в 80-х, он много работал, чтобы моя жизнь была лучше. Думаю, в тот момент он увидел, что я стал тем сыном, о котором он всегда мечтал».

Монтевидео, Уругвай

«За 20 минут я потерял все, что построил за 40 лет. Это случилось, когда я был на работе. Мама попыталась включить плиту, а она загорелась. Я потерял все: вещи, фотографии. Я был в отчаянии и почти не спал ночами, несколько месяцев жил у друзей. Но этот случай изменил меня: я понял, что в мире много добрых людей. Соседи помогли мне расчистить место, и мы начали строить все заново. Мне приносили материалы, 25 волонтеров пришли из местного строительного союза. Раньше я думал, что мир полон эгоистов, поэтому заботился только о себе. А когда мой дом достроится, я сделаю все, что смогу, чтобы помочь другим людям».

Нью-Йорк, США

«Я пытаюсь найти то, что будет мотивировать меня вставать с кровати каждое утро. Вот баскетбол я люблю, каждый день подолгу тренируюсь. Теперь надо найти то, ради чего буду работать и над всем остальным. Например, я хочу поднять свой средний балл до 4,0. А знаете, говорю с вами и думаю, главной мотивацией будет моя мама. Она мечтает о доме, где у каждого из нас будет свой этаж. Так себе идея. Но я все равно хочу купить ей дом».

Кордова, Аргентина

«Мне было скучно одному, и я постоянно просил у родителей младшего брата. Однажды я не хотел спать днем, а мама сказала мне: „Если поспишь, через 4 месяца подарим тебе братика!“»

Нью-Йорк, США

«Мама умерла от рака легких в мой 16-й день рождения. Кстати, он уже скоро — в эту субботу. До ее смерти я была хорошей ученицей и все такое, могла бы получить грант в колледже за пение. Но после этого я плюнула на все. Мама была моим самым преданным фанатом. Даже когда она была очень больна, все равно приезжала на мой концерт в инвалидном кресле, с выпадающими волосами, и садилась в первом ряду. Я просто перестала петь, когда она умерла. Не для кого больше было петь. Нас вырастил отец, и он потрясающий. Знаете, какой у меня клевый папа? Он обратился в суд с просьбой изменить дату моего рождения, чтобы мне больше не пришлось проходить через это каждый год. Оказывается, так сделать нельзя. Но он попытался».

Сан-Паулу, Бразилия

«Он влюбился в меня с первого взгляда и постоянно называл меня принцессой. Он говорил, что мы созданы друг для друга, потому что у нас один размер ноги. Посмотрите, как смутился!»

Нью-Йорк, США

«Она хочет все знать. Однажды нас остановили на канадской границе, потому что она читала книгу по ядерной физике».