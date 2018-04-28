10 фотографий, за которыми стоят щемящие душу истории

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В мире вокруг нас иногда происходят очень плохие вещи, с которыми крайне тяжело справиться. И этими 10 историями мы просто хотим вам напомнить, что все живое на нашей планете соткано из добра, а мы, люди, созданы для того, чтобы в самые тяжелые моменты быть вместе и поддерживать друг друга. Мы в AdMe.ru верим, что добро восторжествует.

10. Женщина поделилась фото, которое показывает, как болезнь Альцгеймера изменила разум ее матери

Пользователь Reddit с ником wuillermania выложила душераздирающее фото с 14 различными работами, которые ее мама связала крючком. Разница между первым аккуратным цветным квадратиком и последним кусочком запутанной пряжи — 2 года. Столько времени понадобилось болезни Альцгеймера, чтобы полностью разрушить разум женщины. Пост мгновенно оброс множеством комментариев: пользователи выражали свою поддержку семье девушки и делились своими историями о том, как эта страшная болезнь повлияла на их семьи. «Я хочу поблагодарить вас за те добрые слова и сообщения, которые я получила, — пишет в комментарии автор поста. — И я хочу пожелать сил тем, кто тоже с этим столкнулся».

9. Дизайнер костюмов из США подарила бабочке возможность летать

Перед тем как уйти из жизни, мама Роми сказала ей: «Каждый раз, когда ты будешь видеть бабочку, знай, что это я прилетела проведать тебя». Это случилось несколько лет назад, мама Роми была больна раком. После этого девушка решила, что постарается сделать так, чтобы бабочек в этом мире было как можно больше. Каждый раз, когда она находила в своем саду гусениц, она заносила их внутрь, чтобы в специальном аквариуме они могли вырасти и превратиться в бабочек. Роми была особенно счастлива отпускать их. Но однажды она заметила, что одна из ее бабочек появилась на свет с поврежденным крылом. «Сначала я хотела оставить ее у себя, чтобы она не погибла на воле. Но потом подруга мне прислала ссылку на инструкцию, как починить крыло бабочки», — говорит Роми. Это оказалось сложно, но у девушки получилось починить крыло, чтобы бабочка могла улететь: «В какой-то момент я подумала, что у меня ничего не вышло, бабочка просто лежала на траве. Но, как только я подошла поближе, она взлетела».

8. Звезда американского футбола обедает с мальчиком, которого другие дети сторонятся из-за аутизма

Этим трогательным фото поделилась мама мальчика. Она пишет, что, несмотря на то что ее сын добрый и общительный, другие дети сторонятся его, поскольку у него синдром аутизма. Почти всегда он обедает один. Но однажды мама мальчика получила это фото от своей подруги: «Это Трэвис Рудольф, игрок в американский футбол, и он обедает с твоим сыном!» Ребята познакомились, пообедали вместе, а потом пришли другие игроки его команды, чтобы поболтать с мальчиком. «Я не знаю, почему вы решили пообедать с моим сыном, — пишет мама в Facebook, — но мы вам очень благодарны и никогда этого не забудем».

7. Солдат на похоронах своего лучшего друга

Кайл впервые увидел немецкую овчарку по имени Бодза во время военной операции. Они работали вместе и вскоре стали настоящими друзьями. Бодза был специально подготовленной собакой для поиска взрывных устройств и за время своей службы спас не одну жизнь. «Я взял его к себе домой в тот же день, когда он закончил службу из-за возраста, — говорит Кайл. — Бодза был удивительный: непоседливый, любил играть, а его верность не знала границ». Но через некоторое время у Бодзы обнаружили неизлечимое заболевание, ему стало тяжело ходить и даже просто стоять на ногах, он жил в постоянных муках. «Я решил его усыпить, потому что жизнь для него стала невыносимой». В день, когда это произошло, Кайл точно знал, что должен быть рядом. «Я обнимал его, когда он уходил, и напоследок он мне улыбнулся. Кажется, он испытал настоящее облегчение». Военный до сих пор хранит фото своего друга в рамке на самом видном месте.

6. Старик, у которого только что сгорел дом, обнимает своего котенка

В пожаре Али, пенсионер из турецкой деревушки, и его семья потеряли все: дом, в котором они жили, сгорел дотла. Но, к счастью, никто не пострадал, пенсионер даже успел вынести из дома своего котенка. Когда дом уже полыхал, он отыскал и спас своего друга. Кадры, на которых плачущий старик обнимает выжившего котенка на фоне пепелища, облетели весь мир, и люди были просто восхищены его действиями. На помощь оставшимся без крова Али и его семье пришли власти. Для них подготовили новый дом, где они теперь счастливо живут вместе со своим питомцем.

5. Отец погибшей девочки попросил пользователей сайта обработать фото его дочери

«Просьба отфотошопить: после долгой борьбы моя дочка ушла из жизни. Она все время провела в больницах, поэтому у нас не осталось ни одного фото на память, где она была бы без трубок. Пожалуйста, может ли кто-нибудь убрать трубки с этого фото?» — этот запрос разместил на сайте Reddit отец Софии, которая ушла из жизни спустя всего 6 недель после рождения. Через некоторое время на сайте появилось множество обработанных фотографий и рисунков. «Мы с женой хотели всего лишь одно фото на память, но невероятное количество людей прислали свои фотографии, рисунки и слова поддержки. Я очень тронут», — пишет отец Софии.

4. Кадет исполнил мечту: он окончил военную академию и стал летчиком

На выпускной церемонии Вест-Пойнта один из выпускников не смог сдержать слез. Когда Идраше, обычный мальчик из Гаити, приехал в США, он плохо говорил по-английски и даже не надеялся, что однажды он исполнит свою мечту, став военным летчиком. «Там, откуда я родом, люди не становятся летчиками и мечтают о более простых вещах, — говорит военный. — Мы были небогаты, но родители делали все, чтобы я получил образование». В конце концов Идраше отслужил в армии, поступил в одну из самых престижных военных академий в мире и исполнил свою мечту. «Я просто думал о тех людях, которые стояли до этого на моем месте и приносили ту же клятву, и не смог сдержать эмоций».

3. Санта-Клаус утешает мальчика, чей отец серьезно болен

Когда 12-летний Джейкоб подошел к Санте, он не просил игрушки или новенький гаджет, его единственным желанием на Рождество было выздоровление отца. Последние 2 года отец Джейкоба Джейсон, электрик по профессии, провел в больнице. Фото сделала случайная прохожая и поделилась им в соцсети. Оно набрало множество комментариев и реакций. Пользователи, тронутые заботой мальчика о своем отце, организовали сбор денег для его лечения.

2. Более 100 пилотов пришли на похороны, чтобы поддержать своего коллегу, чья дочь погибла во время перестрелки в школе

Это фото было сделано в день похорон Джины Роуз, жертвы стрельбы в Паркленде. В этот сложный для родителей Джины день более 100 пилотов различных авиакомпаний пришли выразить свою поддержку и почтить память молодой девушки. Выстроившись в линию, в форме, эти люди стали настоящим образцом солидарности и единства, которые помогают пережить самые трагические времена.

1. На этом фото мать, которая потеряла детеныша, и детеныш, который остался без родителей