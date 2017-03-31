10 детей, которые выглядят точь-в-точь как знаменитости

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Маленькие дети, как правило, чертовски похожи на своих родителей. Но иногда, разглядывая фотографии очаровательных малышей, сложно не заметить, как сильно они напоминают наших кумиров с обложек толстых журналов. AdMe.ru знакомит вас с 10-кой бесподобных малышей, которые выглядят в точности как звезды первой величины.

Эта 2-летняя девочка выглядит совсем как Эд Ширан

Черт, да это же сам Гендальф

В детстве мой друг был похож на Миссис Даутфайр

Наверное, во время беременности мама этого малыша смотрела только фильмы с Дэнни де Вито

Кто это тут у нас? Да это же сам Jay Z! Или нет?

Эта маленькая девочка — вылитый Джейми Оливер

А это вроде Кевин из сериала «Офис»

А этот мальчик, видимо, в родстве с Гордоном Рамзи

Мой племянник слишком похож на обладателя «Грэмми» Джона Ледженда

А мой сын считает себя членом королевской семьи...