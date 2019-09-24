10 талантливых детей, чьи изобретения могут спасти человечество

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Луи Брайлю было 15 лет, когда он изобрел шрифт для слепых. Бенджамину Франклину было 12, когда он придумал ласты. Чтобы стать гениальным изобретателем, нужны лишь вдохновение, сила воли и уверенность в себе. И юные герои нашей подборки тому доказательство.

Мы в AdMe.ru настолько восхищаемся ребятами, что не можем не поделиться с вами их открытиями.

1. Джек Андрака, США, 16 лет: тест для диагностики рака

После смерти близкого человека Джек заинтересовался ранней диагностикой онкологии. Он ознакомился с научными публикациями и поставил цель создать способ диагностики рака поджелудочной железы. Эта болезнь протекает практически бессимптомно, а обнаружить ее можно лишь на поздних стадиях. На протяжении 7 месяцев после школьных занятий юноша работал в лаборатории. Результатом долгих экспериментов стал небольшой прибор, который обнаруживает в крови мезотелин. Избыточное количество этого белка свидетельствует о наличии злокачественных опухолей.

2. Валентин Фречка, Украина, 18 лет: бумага из опавших листьев

Одиннадцатиклассник Валентин Фречка придумал технологию изготовления бумаги из опавших листьев. Это изобретение поможет остановить вырубку лесов и сделать производство бумаги экологически чистым. Из полутора тонн сырья можно получить 20 тыс. листов бумаги формата А4. Для производства подойдут любые листья, но лучше всего дубовые. А из отходов можно получить вещество лигин, которое является отличным топливом. За столь необычное использование опавшей листвы Валентин награжден золотой медалью международной олимпиады Genius Olympiad 2018, проходившей в США.

3. Сергей Халявин, Россия, 17 лет: мышка для людей без рук

Сергей Халявин учился в 11-м классе, когда придумал компьютерную мышку для людей без рук. Он решил помочь своему другу, который не может работать за компьютером обычным способом. Изобретение похоже на тапку с платой управления от обычной мыши. Управлять мышкой можно с помощью пальцев ног. Сергей говорит, что к устройству он привык всего за неделю и даже смог с помощью него играть в компьютерные игры. В разработке школьнику помогала учительница технологии. Компьютерную мышь оценили на Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2016».

4. Кайли Саймондс, США, 13 лет: рюкзак с установкой для химиотерапии

Кайли Саймондс долгое время боролась с раком. Несмотря на болезнь, девочка хотела гулять, общаться с друзьями и посещать школу, но постоянные капельницы очень ограничивают жизнь. Поэтому Кайли нашла способ вести активный образ жизни, несмотря на онкологию. Она поместила установку с лекарством в обычный школьный рюкзак, чтобы не находиться постоянно дома под капельницей. Девочка получила патент на изобретение и планирует массовый запуск рюкзаков.

5. Лаалития Ачария, США, 13 лет: электричество из автомобильного движения

Ачария увлекается исследованием дешевых легко возобновляемых источников энергии. Ее прибор, TraffEnerate, трансформирует волны от проезжающих автомобилей в электричество. Подобные устройства можно установить на оживленных перекрестках и автомагистралях. Со своим проектом девочка стала победителем конкурса молодых ученых Discovery Education 3M 2017 года. Идея пришла к ней после того, как она посетила Индию. Ачария увидела, как дети живут без электричества и отапливают помещение, разводя костры.

6. Анна Ду, США, 12 лет: робот, который ищет мусор на дне океана

Анна очень любит гулять в Бостонской гавани. На одной из таких прогулок она заметила, что на пляже слишком много мусора. Девочка пыталась его собрать самостоятельно, но вскоре силы ее иссякли. Тогда Анна решила сконструировать прибор, который смог бы искать микропластик на дне океана. Пластик поглощает инфракрасное излучение, поэтому его легко обнаружить с помощью специальных датчиков. Девочка надеется, что робот в скором времени сможет не только искать пластик, но и всасывать его. Анну пригласили в Young Scientist Lab, где она работает над усовершенствованием изобретения.

7. Гитанджали Рао, США, 12 лет: прибор для определения свинца в воде

В 2016 году жители города Флинт (штат Мичиган) отравились из-за высокого содержания свинца в воде. Родители Гитанджали покупали специальные тест-полоски, чтобы проверить воду. Но они выдавали ошибочный результат. Тогда к девочке пришла идея сконструировать прибор, который бы определял наличие тяжелых металлов. В основе устройства лежит фильтр из углеводных нанотрубок, а при помощи Bluetooth можно следить за показателями со смартфона. В 2017 году Гитанджали стала лучшим молодым ученым США.

8. Карри Бишоп, США, 10 лет: устройство, которое позволит предотвращать гибель детей в закрытой машине

Юноша задумался над изобретением после того, как в закрытом автомобиле погибла 6-месячная дочь соседей. Летом температура там может достигать +60 °С, даже несмотря на приоткрытое окно. Чтобы предотвратить гибель детей, Карри придумал прибор, оснащенный термометром, датчиками и охлаждающей системой. Устройство крепится к подголовнику сиденья и сигнализирует, когда температура в салоне становится критической. Проектом уже заинтересовались в компании Toyota.

9. Бриттани Венгер, США, 17 лет: ранняя диагностика рака груди

Школьница из Флориды разработала искусственную нейронную сеть, помогающую диагностировать рак молочной железы. Это компьютерная программа, которая анализирует данные, подобно человеческому мозгу. С помощью этой программы можно изучить ткани, взятые для анализа. Сегодня изобретение Бриттани диагностирует болезнь с точностью 99 %. Девушка постоянно совершенствует и обучает нейронную сеть. Сейчас, помимо рака груди, она может диагностировать агрессивные формы лейкемии. За свое открытие Венгер получила главный приз на Google Science Fair 2012.

10. Энн Макосински, Канада, 16 лет: термоэлектрический фонарик

Энн Макосински придумала необычный фонарик: он работает не на батарейках, а от тепла тела. Девушка рассказала, что идея ей пришла в тот момент, когда она разговаривала с подругой, живущей на Филиппинах. Подруга не могла сделать уроки из-за того, что в доме не было света. Таким фонарикам не нужны батарейки. А значит, они не будут загрязнять окружающую среду. Проект оценили по достоинству на нескольких научных выставках, в том числе и на Google Science Fair 2013.

А вы пытались что-то изобрести в детстве?