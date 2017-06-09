10 человек, которые не растерялись в трудной ситуации
Находчивость — весьма ценное качество, которое помогает идти по жизни с легкостью и энтузиазмом и не принимать близко к сердцу конфузы.
Мы в AdMe.ru восхищаемся людьми, которые умеют находить нестандартные решения и всегда выходить победителями из ситуации.
Когда не с кем пойти на выпускной
Сэму Стайнгарду пришлось изрядно поломать голову, чтобы найти себе пару на выпускной. Молодой человек готов был вовсе отчаяться, когда понял: вот он, выход, на самой поверхности! Сэм решил пойти на выпускной с... любимой кошкой Руби. Она, кажется, не могла поверить, что выбор любимого человека пал на нее. Ну признайтесь честно: когда последний раз на вас смотрели так, как Руби смотрит на Сэма?
Когда не получается поехать в отпуск с друзьями
Эта девушка не смогла провести отпуск со своими друзьями, что было, конечно, очень обидно. И тогда она нашла своеобразный выход из положения: добавила себя на отпускные фотографии друзей с помощью фотошопа. Надеемся, это помогло ей хоть немножко подсластить пилюлю.
Когда решил положиться на судьбу
Джаред Бейкер и его отец Джерри устали бесконечно выбирать заведения, чтобы поужинать с девушкой. И тогда они нашли простое решение: положиться на судьбу. В данном случае судьбой (или «распределяющей шляпой», если хотите) стала старая игрушка The Farmer Says.
«Потому что я устал от нескончаемых отговорок „Да мне все равно, куда идти, любимый“», — улыбается Джерри.
Когда очень хочется есть
Клаудия Сорхейндо выбежала на минутку в магазин, а свою малышку Аву оставила на племянницу-подростка. Видимо, покупка продуктов изрядно затянулась, потому что за это время племянница успела проголодаться. Но как же оставить без присмотра малышку? Девочка быстро нашла простой выход из положения. И почему мы раньше не додумались так делать?
Когда ты папа маленького фаната лего
Каждому родителю знакома та боль, когда голая нога встречается с маленькой деталью от лего. В этот момент маме или папе приходится отчаянно сдерживаться, чтобы не обронить лишнее слово в присутствии ребенка, который забыл собрать свой конструктор.
Ник Харвей нашел решение проблемы и создал тапочки из лего. «Теперь, когда я наступлю на детальку, я буду просто становиться выше», — размышляет отец. Чертов гений!
Когда невеста не пустила на мальчишник
Когда невеста не пустила Кевина на выходные с парнями в Монреаль, сперва его друзья очень расстроились. Но потом нашли выход из положения и все равно взяли Кевина с собой. Мужская дружба в действии!
Когда под рукой нет предупреждающего знака, но очень надо
Водителю из Литвы во время передвижения по немецким дорогам в какой-то момент понадобился предупреждающий треугольник, которого у него не оказалось. Что ж, взамен литовец поставил на дорогу... миску с перцами и помидорами.
Немецкие полицейские были настолько впечатлены, что не стали даже выписывать штраф, а просто удивились креативности водителя.
Когда недолюбливаешь начальника
Начальник-тиран — ночной кошмар любого человека. Эти работники, видимо, не пылают огромной любовью к своему начальнику. А начальник не пылает любовью к Леонардо Ди Каприо. Точнее, он его на дух не переносит.
Стоило шефу уйти в отпуск, как у его подчиненных созрел коварный план. Кто-то точно не обрадуется и вряд ли выдаст премии в этом месяце...
Когда не устраивает, как ты получилась на фото
Эми Шарп стала объектом охоты полиции Австралии, когда сбежала из исправительного учреждения. Полицейские распространили ориентировки с фото девушки в СМИ. Информационный ресурс 7 News Sydney также разместил на своей страничке ориентировку, где вскоре Эми оставила вежливый комментарий и прикрепила другое фото: «Вы не могли бы использовать это фото? Спасибо. Искренне ваша, Эми Шарп».
Действительно, какая девушка смогла бы спокойно смотреть на свое ужасное фото в интернете?
Когда ты невеста, а твои друзья — исключительно мужчины
Бразильянка Ребекка Синохара учится на программиста. Неудивительно, что все ее окружение составляют мужчины. Когда Ребекка начала готовиться к своей свадьбе, ей стало немножко грустно, ведь у нее не получалось собрать большое количество подружек для веселого девичника.
И тогда она нашла решение: пригласить своих друзей-парней и при этом устроить настоящую девчачью вечеринку. Почему бы и нет? Тем более что сами парни отнеслись к идее с энтузиазмом.
Фото на превью Fernando Duque/Facebook, Rebeca Abrantes/Facebook