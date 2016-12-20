Здесь совы такие, какими вы их еще не видели. Приготовьтесь смеяться в голос!
Совы — восхитительные птицы. Их жесты и мимика порой настолько похожи на наши, что в этих птиц невозможно не влюбиться. И вот несколько доказательств.
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Совы — восхитительные птицы. Их жесты и мимика порой настолько похожи на наши, что в этих птиц невозможно не влюбиться. И вот несколько доказательств.
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