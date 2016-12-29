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Его имя сразу и не выговоришь — Израэль Камакавиво’оле, самый известный гавайский певец и композитор. На родине его называли «нежным гигантом»: при росте в 190 см он весил 343 кг, а голос у него был высокий, вкрадчивый и нежный. Его самая известная песня «Somewhere over the Rainbow» cтала саундтреком к фильмам «Знакомьтесь, Джо Блэк», «Найти Форрестера», «50 первых поцелуев», сериалу «Скорая помощь». Его слушают от Германии до Австралии, а количество просмотров его клипов на YouTube — свидетельство того, что его музыка завоевала сердца миллионов.