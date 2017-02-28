Прошло уже 20 лет с тех пор, как был создан самый раздражающий звук на планете!
Этот странный звуковой эффект был создан 17-летним шведом Даниэлем Мальмедалем в 1997 году в попытке имитировать звук двигателя мопеда. Позже появился анимационный персонаж (лягушонок), созданный в 2002–2003 годах шведским дизайнером Эриком Вернквистом.
После клипа 2005 года на ремикс «Axel F» Crazy Frog стал широко известным. Этот ремикс занимал первые места в рейтингах в Соединенном Королевстве, Ирландии, Турции, Новой Зеландии, Австралии и многих странах Европы.
Сейчас даже забавно это вспоминать!