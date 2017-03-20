Каждому человеку на планете стоит посмотреть это минутное видео

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Они такие разные, но умудряются жить в гармонии и мире. Давайте брать пример.
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Они такие разные, но умудряются жить в гармонии и мире. Давайте брать пример.
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