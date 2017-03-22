«Гадкий я» возвращается. С неожиданным героем

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Слава Грю позади — из влиятельного злодея, наводившего страх на весь мир, он превратился в примерного семьянина, который вместе со своей женой Люси воспитывает трех приемных дочерей и всех миньонов в придачу.

Но свято место пусто не бывает, и на смену Грю приходит новый злодей — Бальтазар. Несмотря на нелепый вид (даже плечи у него накладные), Бальтазар вооружен огромными пузырями жевательной резинки и очень опасен.

Грю предстоит сразиться с ним, а также встретиться со своим потерянным братом-близнецом.