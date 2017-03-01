Это 2-минутное видео — лучшее, что я когда-либо видел о природе. Можно пересматривать бесконечно!
Как же прекрасен мир, в котором мы живем!
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Как же прекрасен мир, в котором мы живем!
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