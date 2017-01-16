Девочке подарили котенка, и он выглядит точь-в-точь как ее кот, которого не стало год назад

9-летняя девочка Марли не поверила своим глазам, когда пришла домой и встретила крошечного черного котенка. Котенок выглядел словно мини-версия ее лучшего друга, который скончался в прошлом году.

«Наш старичок, черный кот Саймон, скончался за год до этого, и с тех пор Марли все время просила котенка, — сказала мама девочки. — Мы нашли котенка под крыльцом дома друга моего брата, мамы не было видно поблизости. Я не собиралась брать его домой, потому что у нас уже были две кошки, но... иногда происходят вещи, которые просто должны случиться. Мы выходили котенка, кормили его из бутылочки, и когда он достаточно подрос, принесли его домой.

Чего-то не хватало в сердце Марли после того, как она потеряла Саймона. Теперь ее сердце наполнено радостью».

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  • 16 января 2017
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