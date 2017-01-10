Adidas проигнорировала настоящий шедевр рекламы, снятый обычным немецким студентом

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Студент Юджин Мерхер (Eugen Merher) из Германии снял рекламный ролик о пожилом спортсмене, в котором показал настоящую силу воли человека и его стремление к победе. На видео Юджина вдохновил его родственник, которого, как и героя ролика, звали Карл. Режиссер отправил эту рекламу в Adidas, но в компании отказались его поддержать и пояснили, что предпочитают работать с проверенными агентствами. Однако уже после выхода ролика несколько сотрудников Adidas из различных подразделений все-таки связались с Мерхером и предложили ему сотрудничество.