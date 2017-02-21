Видео

Завораживающий процесс изготовления конфет.

Комментарии:

0 +
Falcosha
21 февраля 2017 00:13

меня не заворожило...
но результат - прикольный.

0 +
dkdnt
21 февраля 2017 00:22

Меня чистота заворожила. )

1 +
Olga Makarova
21 февраля 2017 00:31

Сначала было ощущение, что вижу процесс изготовления венецианской штукатурки. Потом это ощущение так и не ушло )).

1 +
dkdnt
21 февраля 2017 00:32

Кстати, примерно так делается венецианское (муранское) стекло.

0 +
Falcosha
21 февраля 2017 00:49

и проволока, и некоторые колбасы...

0 +
Вера
21 февраля 2017 00:32

один в один лепка из полимерной глины.

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