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Завораживающий процесс изготовления конфет.
Завораживающий процесс изготовления конфет.
Меня чистота заворожила. )
Сначала было ощущение, что вижу процесс изготовления венецианской штукатурки. Потом это ощущение так и не ушло )).
Кстати, примерно так делается венецианское (муранское) стекло.
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но результат - прикольный.