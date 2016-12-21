Видео дня
Захватывающее видео о дикой природе, снятое беспилотниками.
Комментарии:
беспилотники - лучшие люди на земле
Какие бо-о-о-льшие и красивые котята!...Прыжок в конце понравился.
И они тоже любят гоняться за игрушками
"Мы сожрём тебя, жужжащая птица!"
Амурский тигр, или уссурийский тигр, или сибирский тигр, или дальневосточный тигр (Panthera tigris altaica) https://ru.wikipedia.org/wiki.
Судя по комментариям вот здесь https://youtu.be/Xfk6QcfyxKE - Это зоопарк Zoo Sauvage de St-Félicien — площадью 1,96 км² в Сен-Фелисьен (фр. Saint-Félicien) — город в канадской провинции Квебек. http://zoosauvage.org
Хороший такой зоопарк)
Прелесть какая)
Это не дикая природа, тигры одиночки, группами не живут. Снято, конечно, в зоопарке.
мои любимые кошки) я бы тоже на их месте постаралась прихлопнуть это существо))
Они больше, чем прекрасны!
Захватывающее видео о захватывании беспилотника полосатыми захватчиками.
Шикарные кадры)) Какие же они все таки любопытные)))
Столько красоты сразу! Пушистые, здоровые полосатики! Душа радуется! Спасибо!
Замечательно снято! Прекрасные, большие и красивые тигры... Но мне их жалко: помахали занятной штукой перед носом, а словить и поиграться с ней не дали (там, где тигр прокладывает - прокладывает тропу сквозь снег, а квадрокоптер ррраз и улетает, ТАКОЕ разочарование в глазах у кисы... честно, я болела за кошек, пусть бы уже поймали ;-)
Съёмки интересные, но в дикой природе тигры стадами не бродят...
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