Видео дня

Захватывающее видео о дикой природе, снятое беспилотниками.

7 На склад!

Комментарии:

2 +
Falcosha
21 декабря 2016 00:11

ВЖУХ! и ты улетел

4 +
Макар Телятников
21 декабря 2016 00:15

беспилотники - лучшие люди на земле

14 +
баламошка
21 декабря 2016 00:21

Какие бо-о-о-льшие и красивые котята!...Прыжок в конце понравился.

4 +
Михаил Лихобык
21 декабря 2016 12:55

И они тоже любят гоняться за игрушками

2 +
Kateryna Berydukhova
21 декабря 2016 20:57

"Мы сожрём тебя, жужжащая птица!"

5 +
Гарджи
21 декабря 2016 00:36

Амурский тигр, или уссурийский тигр, или сибирский тигр, или дальневосточный тигр (Panthera tigris altaica) https://ru.wikipedia.org/wiki.
Судя по комментариям вот здесь https://youtu.be/Xfk6QcfyxKE - Это зоопарк Zoo Sauvage de St-Félicien — площадью 1,96 км² в Сен-Фелисьен (фр. Saint-Félicien) — город в канадской провинции Квебек. http://zoosauvage.org

2 +
Naka
21 декабря 2016 08:22

Хороший такой зоопарк)

2 +
Selena
21 декабря 2016 06:28

Прелесть какая)

4 +
XXXL
21 декабря 2016 09:14

Это не дикая природа, тигры одиночки, группами не живут. Снято, конечно, в зоопарке.

5 +
Nata
21 декабря 2016 11:15

мои любимые кошки) я бы тоже на их месте постаралась прихлопнуть это существо))

2 +
Juliette Dali
21 декабря 2016 14:29

Они больше, чем прекрасны!

2 +
Петрович
21 декабря 2016 14:51

Захватывающее видео о захватывании беспилотника полосатыми захватчиками.

3 +
Мозговзрыватель 007
21 декабря 2016 16:47

Шикарные кадры)) Какие же они все таки любопытные)))

3 +
Chimp
21 декабря 2016 20:18

Столько красоты сразу! Пушистые, здоровые полосатики! Душа радуется! Спасибо!

2 +
Маргарита Пешукова
21 декабря 2016 21:49

Замечательно снято! Прекрасные, большие и красивые тигры... Но мне их жалко: помахали занятной штукой перед носом, а словить и поиграться с ней не дали (там, где тигр прокладывает - прокладывает тропу сквозь снег, а квадрокоптер ррраз и улетает, ТАКОЕ разочарование в глазах у кисы... честно, я болела за кошек, пусть бы уже поймали ;-)

2 +
William Bones
21 декабря 2016 23:14

Съёмки интересные, но в дикой природе тигры стадами не бродят...

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