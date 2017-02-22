Видео

Японские инженеры оживили динозавров из фильма «Парк Юрского периода».

Комментарии:

0 +
dkdnt
22 февраля 2017 00:10

О! Это очень, очень круто!

0 +
Falcosha
22 февраля 2017 00:14

теперь давайте Годзиллу

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