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Вот так выглядит счастливая собака.
Вот так выглядит счастливая собака.
Тонко подмечено! :) Но одно неосторожное движение собаки, и ее удовольствие может оказаться роковым.
Мы попробуем угадать ваш возраст по ответам на эти 5 вопросов. Сыграем?
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