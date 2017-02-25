Видео

Вот так выглядит счастливая собака.

Комментарии:

3 +
Макар Телятников
25 февраля 2017 00:13

за кадром слышны голоса завистников

0 +
Chimp
25 февраля 2017 00:23

Тонко подмечено! :) Но одно неосторожное движение собаки, и ее удовольствие может оказаться роковым.

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Крутотенюшная крутота!

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