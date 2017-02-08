Видео дня

Вот как происходит демонстрация 7D-технологии в Японии. Невероятно!

5 На склад!

Комментарии:

3 +
Falcosha
8 февраля 2017 00:31

вот как это выглядит с другой стороны
https://www.youtube.com/watch?v=-4qxA6XH0f0&feature=youtu.be&t=11m52s
(расходимся)

2 +
Olga Makarova
8 февраля 2017 00:51

Как раз хотела сказать, что эти люди (особенно ребенок), очевидно, чувствуют себя довольно по-дурацки: куда-то смотрят, кого-то пытаются погладить, от каких-то брызг укрыться...
Так дети вообще перестанут ходить в зоопарки и дельфинарии, а котов-собак будут гладить и выгуливать по интернету.

6 +
Елена
8 февраля 2017 14:34

И слава небесам! И, может, наконец, эти концлагеря с клетками для животных разорятся и их закроют.

-3 +
Надежда П
8 февраля 2017 15:29

Даррелл негодует, читаю ваш бред

3 +
Фрекен Бок
8 февраля 2017 18:41

Сходите в передвижной дельфинарий, зайдите за кулисы и решите сами бред или нет.

1 +
Надежда П
8 февраля 2017 21:51

Ааа, я помню наш разговор про зоопарки.
Я упомянула Даррелла, значит, говорила о зоопарках. Всё передвижное, связанное с животными, не имела в виду.

2 +
Виктория Седакова
8 февраля 2017 11:03

а почему 7D?
три - понятно, 4 - ну, может, звук. 5 - брызги (хотя вроде тоже их нет)... что еще?

1 +
ИлонаДени
8 февраля 2017 12:21

Может запах и температура?

3 +
Vanin K
8 февраля 2017 12:31

Запах дает аппаратура или зрители?

3 +
Константин
8 февраля 2017 16:19

Люди неплохо нарисованы, как живые.

1 +
Михаил Лихобык
8 февраля 2017 21:24

Ха) Зачетный комент!

2 +
Михаил Лихобык
8 февраля 2017 21:25

Можно я потроллю чутка?
Ну конечно, человек - венец природы и все животные должны припадать к его ногам. А что он сделал, чтобы это заслужить... Фиглярство!

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