Видео дня
Вот как происходит демонстрация 7D-технологии в Японии. Невероятно!
Комментарии:
Как раз хотела сказать, что эти люди (особенно ребенок), очевидно, чувствуют себя довольно по-дурацки: куда-то смотрят, кого-то пытаются погладить, от каких-то брызг укрыться...
Так дети вообще перестанут ходить в зоопарки и дельфинарии, а котов-собак будут гладить и выгуливать по интернету.
И слава небесам! И, может, наконец, эти концлагеря с клетками для животных разорятся и их закроют.
Даррелл негодует, читаю ваш бред
Сходите в передвижной дельфинарий, зайдите за кулисы и решите сами бред или нет.
Ааа, я помню наш разговор про зоопарки.
Я упомянула Даррелла, значит, говорила о зоопарках. Всё передвижное, связанное с животными, не имела в виду.
а почему 7D?
три - понятно, 4 - ну, может, звук. 5 - брызги (хотя вроде тоже их нет)... что еще?
Может запах и температура?
Запах дает аппаратура или зрители?
Люди неплохо нарисованы, как живые.
Ха) Зачетный комент!
Можно я потроллю чутка?
Ну конечно, человек - венец природы и все животные должны припадать к его ногам. А что он сделал, чтобы это заслужить... Фиглярство!
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вот как это выглядит с другой стороны
https://www.youtube.com/watch?v=-4qxA6XH0f0&feature=youtu.be&t=11m52s
(расходимся)