Видео дня

Во время выступления музыкантов девочка выбежала из толпы зрителей и начала размахивать палочкой как дирижер. Ребята не растерялись и решили подыграть малышке!

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Комментарии:

7 +
Михаил Лихобык
2 февраля 2017 13:15

А потом взяла все деньги с исчезла))

2 +
Nika Bedrossian
2 февраля 2017 22:17

Молодцы ребята, народ повеселили и сами потренировались в синхронности :)

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