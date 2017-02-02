Видео дня
Во время выступления музыкантов девочка выбежала из толпы зрителей и начала размахивать палочкой как дирижер. Ребята не растерялись и решили подыграть малышке!
Комментарии:
Молодцы ребята, народ повеселили и сами потренировались в синхронности :)
Молодцы ребята, народ повеселили и сами потренировались в синхронности :)
Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий
Хотеть!
-
10 простых правил, которые помогут выглядеть отлично без макияжа
-
-
10 историй о коротких собеседованиях, на которых что-то пошло не так
-
-
-
А потом взяла все деньги с исчезла))