Видео дня

Во Флоренции турист из Кореи присоединился к группе уличных музыкантов. Вместе они сыграли известную джазовую композицию «Осенние листья», от которой зрители были в полном восторге!

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Комментарии:

4 +
Chimp
13 февраля 2017 01:17

О, джаз! Какой милый и талантливый молодой человек! )))

5 +
Yakalello
13 февраля 2017 07:04

Вот такие воспоминания нужно привозить из поездок, а не тонны селфи в стиле "На весь экран моя морда, а где-то в правом верхнем углу виднеется кусочек Эйфелевой башни".

0 +
XXXL
13 февраля 2017 09:36

Из какой Кореи уточнять не нужно.

4 +
Ретроград
13 февраля 2017 10:08

У меня одного ощущение "дежа вю"? С год назад этот ролик уже представлялся на АДМЕ в этой же рубрике - видео дня.
Кстати, молодой человек - это не абстрактно-безымянный турист,а достаточно известный в Корее киноактер Jun-Hyuk Choi, лауреат нескольких национальных и международных (азиатских) премий. В англоязычной Википедии есть статья про него.
Ну, и музыкант немножко. По совместительству.

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