Видео дня
Во Флоренции турист из Кореи присоединился к группе уличных музыкантов. Вместе они сыграли известную джазовую композицию «Осенние листья», от которой зрители были в полном восторге!
Комментарии:
Вот такие воспоминания нужно привозить из поездок, а не тонны селфи в стиле "На весь экран моя морда, а где-то в правом верхнем углу виднеется кусочек Эйфелевой башни".
Из какой Кореи уточнять не нужно.
У меня одного ощущение "дежа вю"? С год назад этот ролик уже представлялся на АДМЕ в этой же рубрике - видео дня.
Кстати, молодой человек - это не абстрактно-безымянный турист,а достаточно известный в Корее киноактер Jun-Hyuk Choi, лауреат нескольких национальных и международных (азиатских) премий. В англоязычной Википедии есть статья про него.
Ну, и музыкант немножко. По совместительству.
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О, джаз! Какой милый и талантливый молодой человек! )))