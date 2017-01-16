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Возле города Норд-Бенд в штате Вашингтон фотограф Кейлин Мессер обнаружила интересную аномалию: на замерзшей реке вращался ледяной диск идеальной круглой формы. Очень редкое и необычное природное явление.
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Я просто оставлю это здесь и молча, по плинтусу и на цыпочках, выйду из комнаты.
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