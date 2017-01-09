Видео дня
В руках этого парня карты становятся магическими.
Комментарии:
молодец, конечно, но в руках Амаяка Акопяна карты более магические!
молодец, конечно, но в руках Амаяка Акопяна карты более магические!
Потом мы продолжали тур,
Приехав в город Сингапур,
Воспеть его не хватит мне сатиры,
Вам тут покажут ловкость рук
И пустят по миру без брюк
Умельцы, мля, таланты, мля, факиры.
---
(с) В.И.Темнов
Потом мы продолжали тур, Приехав в город Сингапур, Воспеть его не хватит мне сатиры, Вам тут покажут ловкость рук И пустят по миру без брюк Умельцы, мля, таланты, мля, факиры. --- (с) В.И.Темнов
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