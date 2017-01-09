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В руках этого парня карты становятся магическими.

1 На склад!

Комментарии:

1 +
баламошка
9 января 2017 00:46

Советую доблестной полиции хорошенько запомнить лица этих фокусников))

2 +
Anastasia Bentkhen
9 января 2017 06:55

молодец, конечно, но в руках Амаяка Акопяна карты более магические!

2 +
Михаил Лихобык
9 января 2017 07:27

А ручки то вот они где!

1 +
Петрович
9 января 2017 11:13

Потом мы продолжали тур,
Приехав в город Сингапур,
Воспеть его не хватит мне сатиры,
Вам тут покажут ловкость рук
И пустят по миру без брюк
Умельцы, мля, таланты, мля, факиры.
---
(с) В.И.Темнов

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