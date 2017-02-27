Видео

Ультрамилое видео, как панды помогают в уборке.

Комментарии:

3 +
Макар Телятников
27 февраля 2017 00:08

да дай ты им уже эту корзину! она нужна им для самолеализации

3 +
Ирина Брамс
27 февраля 2017 00:14

Каждой панде по корзине!
И все будут счастливы, включая уборщика. :))

1 +
Chimp
27 февраля 2017 01:01

Видео, конечно, "ультрамилое", но и "престарое" (простите, редакторы!) - "В Китае детеныши панды помешали работе уборщицы" - так оно называлось 19.05.2016 г. здесь же :-)))))
https://www.adme.ru/video-of-the-day/v-kitae-detenyshi-pandy-pomeshali-rabote-uborschicy-1265915/

1 +
Людмила
27 февраля 2017 02:13

Котики любят коробки, панды любят корзинки... ))
.
А вообще, уважайте труд уборщиц )))))))

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