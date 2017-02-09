Видео дня

Удивительный воздушный танец.

1 На склад!

Комментарии:

6 +
Olga Makarova
9 февраля 2017 00:23

Кажется, не меньшая заслуга в красоте танца того, кто регулирует поддув )).

2 +
lvlarinka
9 февраля 2017 00:28

Удивительно... Как незаметно наступило будущее!
Колдунство какое-то)) Очень здорово!

2 +
баламошка
9 февраля 2017 01:59

...

-3 +
XXXL
9 февраля 2017 09:05

Интересно, но...
В зале, довольно убогом, выключить свет и внутри пространства трубы создать свето-цветовые эффекты. Вспомним как работает свет в Crazy Horse. Не песенку, а музыку подобрать, костюм продумать - так чтобы максимально работал со светом, шлем превратить в фантастический убор - создать завораживающее зрелище. А так это красивое акробатическое упражнение в тренажерном зале.

4 +
Falcosha
9 февраля 2017 10:52

это были соревнования, а не шоу. Соответственно, судьям нужно видеть движения, обтягивающие костюмы - требование аэродинамики, на скорости в 300 кмч каждая ниточка влияет на баланс спортсмена.
Возможно, когда-нибудь появится шоу, но это будет очень дорогое шоу - час работы трубы стоит уйму денег (10 мин кажется 3000 руб), а в стоимость надо будет включить цену обучения спортсменов.
Кстати, в том году наш соотечественник завоевал первое место на соревнованиях. Вот его выступление
https://www.youtube.com/watch?v=AggXA3qj_Qo

-3 +
XXXL
9 февраля 2017 11:01

Вы думаете обеспечение шоу Crazy Horse стоит дешевле? Много дороже. Но билеты вполне доступны. А дешево - это наши новогодние концерты на ТВ.

1 +
Виктория Седакова
9 февраля 2017 15:08

Я думаю, скоро все будет - и шоу, и свет... пока только начинается... Но все равно очень круто!

0 +
RuddyPanda
9 февраля 2017 19:28

очень круто! думаю, в будущем можно даже сделать такой вид спорта) знаю, что это тяжело, но как же красиво!

0 +
arin27
9 февраля 2017 20:58

это и есть видео со спортивных соревнований.

0 +
RuddyPanda
9 февраля 2017 21:10

я имела в виду более масштабный уровень, с трансляциями по тв и прочее)

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