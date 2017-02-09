Видео дня
Удивительный воздушный танец.
Комментарии:
Удивительно... Как незаметно наступило будущее!
Колдунство какое-то)) Очень здорово!
Интересно, но...
В зале, довольно убогом, выключить свет и внутри пространства трубы создать свето-цветовые эффекты. Вспомним как работает свет в Crazy Horse. Не песенку, а музыку подобрать, костюм продумать - так чтобы максимально работал со светом, шлем превратить в фантастический убор - создать завораживающее зрелище. А так это красивое акробатическое упражнение в тренажерном зале.
это были соревнования, а не шоу. Соответственно, судьям нужно видеть движения, обтягивающие костюмы - требование аэродинамики, на скорости в 300 кмч каждая ниточка влияет на баланс спортсмена.
Возможно, когда-нибудь появится шоу, но это будет очень дорогое шоу - час работы трубы стоит уйму денег (10 мин кажется 3000 руб), а в стоимость надо будет включить цену обучения спортсменов.
Кстати, в том году наш соотечественник завоевал первое место на соревнованиях. Вот его выступление
https://www.youtube.com/watch?v=AggXA3qj_Qo
Вы думаете обеспечение шоу Crazy Horse стоит дешевле? Много дороже. Но билеты вполне доступны. А дешево - это наши новогодние концерты на ТВ.
Я думаю, скоро все будет - и шоу, и свет... пока только начинается... Но все равно очень круто!
очень круто! думаю, в будущем можно даже сделать такой вид спорта) знаю, что это тяжело, но как же красиво!
это и есть видео со спортивных соревнований.
я имела в виду более масштабный уровень, с трансляциями по тв и прочее)
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Кажется, не меньшая заслуга в красоте танца того, кто регулирует поддув )).