Видео дня
Ученым впервые удалось заснять редкую акулу-призрака.
Комментарии:
Все говорят, что не красавица,
А мне такие больше нравятся) ©
Все говорят, что не красавица, А мне такие больше нравятся) ©
Какая красавица. Очень люблю глубоководных животных, они изумительные.
Какая красавица. Очень люблю глубоководных животных, они изумительные.
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Кажется, у этой планеты есть надежда.
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Вот что случается, когда в руках у скульптора — фотоаппарат, а в кадре — танцоры
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страшно аж жуть...