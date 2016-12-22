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Ученым впервые удалось заснять редкую акулу-призрака.

1 На склад!

Комментарии:

1 +
Falcosha
22 декабря 2016 00:13

страшно аж жуть...

2 +
баламошка
22 декабря 2016 02:04

Все говорят, что не красавица,
А мне такие больше нравятся) ©

3 +
Kateryna Berydukhova
22 декабря 2016 11:15

Какая красавица. Очень люблю глубоководных животных, они изумительные.

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