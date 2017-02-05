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Каждый вечер уборщику приходилось задерживаться на работе, чтобы отмыть зеркала от следов губной помады учениц. Тогда он придумал отличный способ и отучил девочек пачкать зеркала раз и навсегда.
Комментарии:
она родилась в России!! :)))))
Бурные аплодисменты!)
Вот это тролль 80lvl! Браво!
(Но в мужском туалете он явно сразу сдался.)
То есть они целовали зеркала? Зачем?
Знаете, человек, который сможет объяснить, зачем девочки-подростки делают примерно 90% всего, что они делают, получит, как минимум, три Нобелевских премии и канонизацию прижизненно.
Посмертно.
Класс!
Было бы прикольно, если бы анекдот не был таким бородатым.
Наберите в поисковике "у девчонок 7-8 класса появилась фишка такая"...
Ну, так это не анекдот, а его экранизация...
Видимо, мне просто показалось, что это преподносится, как нечто новое, по звучанию слов "уборщик нашёл отличный способ"... Надо меньше заголовков Adme читать.
девахи в шоке.особенно если сказал,что так делал давно.
Он сказал:
Я хочу показать вам, что мне приходится делать каждый день в конце рабочего дня.
Охренифигительно!
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Знакомьтесь, это Норман — самый очаровательный померанский хаски на свете
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Ну почему же навсегда?
Какая-нибудь особенно настойчивая девица после этой показательной беседы просто может предварительно протирать целуемое местечко )).