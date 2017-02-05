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Каждый вечер уборщику приходилось задерживаться на работе, чтобы отмыть зеркала от следов губной помады учениц. Тогда он придумал отличный способ и отучил девочек пачкать зеркала раз и навсегда.

0 На склад!

Комментарии:

3 +
Olga Makarova
5 февраля 2017 00:10

Ну почему же навсегда?
Какая-нибудь особенно настойчивая девица после этой показательной беседы просто может предварительно протирать целуемое местечко )).

2 +
Сергей
5 февраля 2017 16:07

она родилась в России!! :)))))

8 +
баламошка
5 февраля 2017 00:16

Бурные аплодисменты!)

3 +
Светосильный фикс
5 февраля 2017 03:59

Вот это тролль 80lvl! Браво!
(Но в мужском туалете он явно сразу сдался.)

3 +
Артур
5 февраля 2017 15:17

То есть они целовали зеркала? Зачем?

9 +
Fyyf
5 февраля 2017 20:42

Знаете, человек, который сможет объяснить, зачем девочки-подростки делают примерно 90% всего, что они делают, получит, как минимум, три Нобелевских премии и канонизацию прижизненно.

3 +
Светосильный фикс
6 февраля 2017 05:55

Посмертно.

0 +
Falcosha
5 февраля 2017 15:54

Класс!

0 +
Siddal
5 февраля 2017 16:26

Было бы прикольно, если бы анекдот не был таким бородатым.
Наберите в поисковике "у девчонок 7-8 класса появилась фишка такая"...

2 +
Ретроград
5 февраля 2017 17:24

Ну, так это не анекдот, а его экранизация...

1 +
Siddal
6 февраля 2017 08:53

Видимо, мне просто показалось, что это преподносится, как нечто новое, по звучанию слов "уборщик нашёл отличный способ"... Надо меньше заголовков Adme читать.

0 +
Vladimir Leonidovich
5 февраля 2017 17:36

девахи в шоке.особенно если сказал,что так делал давно.

0 +
Nika Bedrossian
6 февраля 2017 19:28

Он сказал:
Я хочу показать вам, что мне приходится делать каждый день в конце рабочего дня.

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