Видео

Только посмотрите на реакцию кота! Это неповторимо!

Комментарии:

4 +
Ирина Брамс
10 апреля 2017 00:21

- Шарик. Шарик? Шарик!

0 +
Olga Makarova
10 апреля 2017 01:09

«Кажется, самое время возвращаться к хозяйке. Сейчас что-то интересненькое будет»)).

0 +
Сергей Колов
10 апреля 2017 08:20

"Погодите-ка! Он же на кухню идёт!"

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