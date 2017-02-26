Видео

Только посмотрите на этих талантливых детей. Они невероятны.

Комментарии:

1 +
Макар Телятников
26 февраля 2017 00:15

то чувство, когда понимаешь, что тебе давно уже пора на свалку

0 +
Chimp
26 февраля 2017 00:24

У меня наоборот - вся эта милая, удивительно талантливая ребятня вдохнула надежду на лучшее! Прекрасная подборка! ))) тыц

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