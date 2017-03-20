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Слон решил попить воды из бассейна, где купались люди.
Слон решил попить воды из бассейна, где купались люди.
попить-то он попьет, а кто ж ему не даст?
Да, судя по тому, как люди вжались в стенку бассейна, хозяин тут слон .
А слоник-то африканский. Насколько я знаю, они практически не дрессируются и могут обладать не слишком приветливым характером.
Впрочем, этот слон - вполне вежливый.Даже правым ухом махнул на прощание - мол, пока!
Хорошо, что не бегемот — тот бы обязательно в воду плюхнулся, заодно справив естественные потребности.
она же грязная! слоник, не пей!
Он вас услышал)
Хуже — там всякая химия.
+ моча
и я вот ждала, когда он ее выплюнет)
Люди описались, наверняка.))
слоник не первый раз пришел, видимо, хобот побелел от реагентов из бассейна )))
Какой же он большой!
Какой красавец!
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