Видео

Слон решил попить воды из бассейна, где купались люди.

Комментарии:

8 +
dkdnt
20 марта 2017 00:06

Ачётакова? Вот если бы искупаться решил... )

8 +
Макар Телятников
20 марта 2017 00:17

попить-то он попьет, а кто ж ему не даст?

10 +
dkdnt
20 марта 2017 00:19

Да, судя по тому, как люди вжались в стенку бассейна, хозяин тут слон .

5 +
Ретроград
20 марта 2017 05:13

А слоник-то африканский. Насколько я знаю, они практически не дрессируются и могут обладать не слишком приветливым характером.
Впрочем, этот слон - вполне вежливый.Даже правым ухом махнул на прощание - мол, пока!

2 +
Yakalello
20 марта 2017 06:11

Хорошо, что не бегемот — тот бы обязательно в воду плюхнулся, заодно справив естественные потребности.

8 +
CherJu Russia
20 марта 2017 06:52

она же грязная! слоник, не пей!

2 +
Фрекен Бок
20 марта 2017 07:24

Он вас услышал)

3 +
Yakalello
20 марта 2017 07:46

Хуже — там всякая химия.

0 +
XXXL
20 марта 2017 09:34

+ моча

1 +
Дарья
20 марта 2017 12:14

и я вот ждала, когда он ее выплюнет)

2 +
Мария Денисова
20 марта 2017 09:15

Люди описались, наверняка.))

2 +
Оля
20 марта 2017 10:13

слоник не первый раз пришел, видимо, хобот побелел от реагентов из бассейна )))

0 +
Лидия Николаевна
20 марта 2017 10:41

Какой же он большой!

0 +
carcagnosso
20 марта 2017 12:42

Какой красавец!

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