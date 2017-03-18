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Скоростной поезд против сугробов.

Комментарии:

2 +
dkdnt
18 марта 2017 00:11

Шикарно! Нью-Йорк, Нью-Йорк!
Вот как надо будить не совсем проснувшихся пассажиров.

3 +
lvlarinka
18 марта 2017 00:25

Оспаде, они там живы все остались? Снимальщики эти фиговы?... Это ж почти как под небольшую лавину попасть((

1 +
Макар Телятников
18 марта 2017 00:45

экстренный поезд одесса - баку
дверью прижал башку мужику
тронулся поезд - мужик побежал
долго я взглядом его провожал (с)

1 +
dkdnt
18 марта 2017 00:50

Хорошо, но тема снега не раскрыта. )

-2 +
dkdnt
18 марта 2017 00:51

Может это перевал Дятлова? Лавина, всё такое... Хотя нет, всё-таки Нью-Йорк.

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