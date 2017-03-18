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Скоростной поезд против сугробов.
Скоростной поезд против сугробов.
Оспаде, они там живы все остались? Снимальщики эти фиговы?... Это ж почти как под небольшую лавину попасть((
экстренный поезд одесса - баку
дверью прижал башку мужику
тронулся поезд - мужик побежал
долго я взглядом его провожал (с)
Хорошо, но тема снега не раскрыта. )
Может это перевал Дятлова? Лавина, всё такое... Хотя нет, всё-таки Нью-Йорк.
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Шикарно! Нью-Йорк, Нью-Йорк!
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