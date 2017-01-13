Видео дня

Samsung снял трогательное видео об инженере, который спешит на помощь девушке починить телевизор. По дороге у парня возникают трудности, но, несмотря на это, он успевает приехать вовремя. Дом, в который вызвали специалиста, оказался приютом для слабовидящих детей, и благодаря помощи инженера маленькие индийцы слышат выступление своей подруги на одном из музыкальных шоу.

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Комментарии:

0 +
Марцелина
13 января 2017 01:39

Дядька красивый.

0 +
Falcosha
13 января 2017 01:57

ролик трогательный, но почему они не танцуют?

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