Видео дня
Samsung снял трогательное видео об инженере, который спешит на помощь девушке починить телевизор. По дороге у парня возникают трудности, но, несмотря на это, он успевает приехать вовремя. Дом, в который вызвали специалиста, оказался приютом для слабовидящих детей, и благодаря помощи инженера маленькие индийцы слышат выступление своей подруги на одном из музыкальных шоу.
Комментарии:
ролик трогательный, но почему они не танцуют?
ролик трогательный, но почему они не танцуют?
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