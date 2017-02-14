Видео дня
Самая музыкальная стиральная машина в истории.
Комментарии:
подумаешь! вот моя, если я в нее слишком много носков напихаю, начинает играть джаз, знает, гадина, что я его ненавижу
Отличный ритм) Реально скоро людей заменят машины.
Стиральная драм-машина)
Парень в ритм не попадает.
Классно! А моя машина ещё и скачет по ванной комнате иногда!
Подтанцовка?
Прачечная по отмыванию авторских прав ))
У этого ансамбля очень широкий репертуар
https://www.youtube.com/watch?v=7QONECMRh88
https://www.youtube.com/watch?v=FYobul9w03E
разве с пылесосом никто не поет?
Этот ролик затмил знаменитое исполнение данной песни в фильме "Бар Гадкий Койот". :))
Экстаз
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Подумаешь!
Моя машина Шуберта играет по окончании стирки! :-))