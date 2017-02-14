Видео дня

Самая музыкальная стиральная машина в истории.

7 На склад!

Комментарии:

3 +
Feline
14 февраля 2017 00:07

Подумаешь!
Моя машина Шуберта играет по окончании стирки! :-))

2 +
Макар Телятников
14 февраля 2017 00:11

подумаешь! вот моя, если я в нее слишком много носков напихаю, начинает играть джаз, знает, гадина, что я его ненавижу

2 +
Chimp
14 февраля 2017 08:16

Возможно, это потому, что носки не построились в строй по парам? День св.Валентина все-таки! )))))))

4 +
Николай Александрович
14 февраля 2017 00:09

Отличный ритм) Реально скоро людей заменят машины.
Стиральная драм-машина)

1 +
Марцелина
14 февраля 2017 01:27

Парень в ритм не попадает.

2 +
Надежда П
14 февраля 2017 10:16

Классно! А моя машина ещё и скачет по ванной комнате иногда!

4 +
Juls
14 февраля 2017 10:30

Подтанцовка?

1 +
Петрович
14 февраля 2017 11:34

Прачечная по отмыванию авторских прав ))

0 +
Natalya Bazilevskaya
14 февраля 2017 12:53

У этого ансамбля очень широкий репертуар
https://www.youtube.com/watch?v=7QONECMRh88
https://www.youtube.com/watch?v=FYobul9w03E

0 +
Гульнара
14 февраля 2017 13:57

разве с пылесосом никто не поет?

0 +
Ирина Брамс
14 февраля 2017 22:59

Этот ролик затмил знаменитое исполнение данной песни в фильме "Бар Гадкий Койот". :))

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