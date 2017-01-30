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Робот против «Докажите, что вы не робот».

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Комментарии:

1 +
Falcosha
30 января 2017 00:04

после этой капчи часто вылезает "отметьте фотографии где изображены цветы, река, дорожные знаки..."
Справится ли он с ними?

3 +
баламошка
30 января 2017 02:11

Роботёнок ещё масенький, только учится.

4 +
Selena
30 января 2017 05:58

вырастет, все у него получится)

2 +
Петрович
30 января 2017 07:42

Пришло "прекрасное далёко"...)

3 +
Chimp
30 января 2017 13:49

Киберпонедельник в России сегодня, так что видюшка в тему! ))))))))

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