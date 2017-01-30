Видео дня
Робот против «Докажите, что вы не робот».
Комментарии:
Роботёнок ещё масенький, только учится.
вырастет, все у него получится)
Пришло "прекрасное далёко"...)
Киберпонедельник в России сегодня, так что видюшка в тему! ))))))))
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после этой капчи часто вылезает "отметьте фотографии где изображены цветы, река, дорожные знаки..."
Справится ли он с ними?