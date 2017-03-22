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Посмотрите, как преобразился мужчина, который 25 лет жил на улице.

Комментарии:

1 +
Falcosha
22 марта 2017 00:08

зубы у него для бездомного хорошие.
А потом, даже если и правда, то сможет ли он изменить свою жизнь? Буду очень рад, если сможет

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