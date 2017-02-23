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Попугай поет песню Рианны «The Monster». Исполнение совсем не хуже оригинала.
Попугай поет песню Рианны «The Monster». Исполнение совсем не хуже оригинала.
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