Видео дня
Пол Маккартни, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханссон и Мэттью Макконахи исполнили рождественскую песню «Wonderful Christmastime». Осторожно: после просмотра этого видео поднимается новогоднее настроение.
Комментарии:
и почему не названы имена чернокожих братьев сэра Пола? ))
и почему не названы имена чернокожих братьев сэра Пола? ))
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не...не поднялось настроение...е.