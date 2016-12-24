Видео дня

Пол Маккартни, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханссон и Мэттью Макконахи исполнили рождественскую песню «Wonderful Christmastime». Осторожно: после просмотра этого видео поднимается новогоднее настроение.

4 На склад!

Комментарии:

4 +
Есения Есенина
24 декабря 2016 07:29

не...не поднялось настроение...е.

1 +
Петрович
24 декабря 2016 10:24

и почему не названы имена чернокожих братьев сэра Пола? ))

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