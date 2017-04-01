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Питбуль «крадется на цыпочках» потому, что не хочет тревожить спящего кота.

Комментарии:

1 +
Olga Makarova
1 апреля 2017 01:07

Если пес действительно ходит так по дому из-за спящего кота, то этот кот нереально крут!))))

1 +
dkdnt
1 апреля 2017 01:15

...то этот кот — тигр.

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