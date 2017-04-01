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Питбуль «крадется на цыпочках» потому, что не хочет тревожить спящего кота.
Питбуль «крадется на цыпочках» потому, что не хочет тревожить спящего кота.
...то этот кот — тигр.
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