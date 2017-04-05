Видео
Первоапрельская шутка от профессора математики Калифорнийского университета.
Первоапрельская шутка от профессора математики Калифорнийского университета.
Животные отлично понимают, когда с ними поступают несправедливо
11 двойников знаменитостей, от которых идет холодок по спине
5 типов влюбленных женщин, в которых каждая может узнать себя
10 возмутительно крутых фильмов, которые устроят мозгу перезагрузку
Мы попробуем угадать ваш возраст по ответам на эти 5 вопросов. Сыграем?
10 странных вещей, которые считаются сексуальными в разных странах
17 картинок о том, как я пытаюсь быть взрослой и независимой
15-летняя балерина plus size вдохновляет десятки тысяч людей со всего мира
10 малоизвестных психологических фильмов, которые перевернут все ваши мысли
10 историй о коротких собеседованиях, на которых что-то пошло не так
Туристам, посетившим эти райские острова в 2017 году, будут доплачивать $ 300
Думаю, что на лекциях этого профессора аудитория всегда битком набита. :)