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Первоапрельская шутка от профессора математики Калифорнийского университета.

Комментарии:

1 +
Ирина Брамс
5 апреля 2017 02:16

Думаю, что на лекциях этого профессора аудитория всегда битком набита. :)

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