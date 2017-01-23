Видео дня
Пассажир снял на видео северное сияние прямо из окна самолета, летевшего на высоте более 10 километров.
Комментарии:
а я видела вживую!
а я видела вживую!
сравнимо с видео?
сравнимо с видео?
Как много на севере зелёных светлячков.
Как много на севере зелёных светлячков.
Как красиво!
Как красиво!
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