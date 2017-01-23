Видео дня

Пассажир снял на видео северное сияние прямо из окна самолета, летевшего на высоте более 10 километров.

2 На склад!

Комментарии:

0 +
Chimp
23 января 2017 00:32

Завораживающее, сказочное зрелище - вспомнился мульт "Холодное сердце" ))

0 +
Anastasia Bentkhen
23 января 2017 05:06

а я видела вживую!

1 +
Михаил Лихобык
23 января 2017 07:14

сравнимо с видео?

0 +
баламошка
23 января 2017 08:59

Как много на севере зелёных светлячков.

0 +
Nika Bedrossian
23 января 2017 16:17

Как красиво!

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