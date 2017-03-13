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Парень сыграл на пианино 10 мелодий за 3 минуты. Вот это талант!
Парень сыграл на пианино 10 мелодий за 3 минуты. Вот это талант!
и я так могу) а "Мурку" ?
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Написали про десять мелодий, а на самом деле их прозвучало лишь семь. В Эдми кто-то явно не дружит с арифметикой )))