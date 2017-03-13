Видео

Парень сыграл на пианино 10 мелодий за 3 минуты. Вот это талант!

Комментарии:

-2 +
Людмила
13 марта 2017 06:22

Написали про десять мелодий, а на самом деле их прозвучало лишь семь. В Эдми кто-то явно не дружит с арифметикой )))

1 +
В-ий
13 марта 2017 08:12

и я так могу) а "Мурку" ?

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