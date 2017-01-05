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Почти 700 школьников вышли проводить любимого учителя на пенсию. Ценный подарок для каждого преподавателя.
Комментарии:
На физика похож
На физика похож
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