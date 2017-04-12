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Этот пес каждый день пытался перепрыгнуть через забор, чтобы поприветствовать свою соседку. Поэтому Дженнифер придумала отличный способ помочь любопытному псу.

Комментарии:

1 +
Falcosha
12 апреля 2017 00:12

Дратути!

0 +
баламошка
12 апреля 2017 02:41

Любопытный пятачок.

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