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Этот пес каждый день пытался перепрыгнуть через забор, чтобы поприветствовать свою соседку. Поэтому Дженнифер придумала отличный способ помочь любопытному псу.
Этот пес каждый день пытался перепрыгнуть через забор, чтобы поприветствовать свою соседку. Поэтому Дженнифер придумала отличный способ помочь любопытному псу.
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