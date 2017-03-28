Видео
Трогательное видео о том, кем хотят стать наши дети.
Трогательное видео о том, кем хотят стать наши дети.
Не, трогательно, конечно, но очень уж близко к сердцу принимаешь: блин, столько наваландаться, а ей всё не то??? Переборщили сценаристы. Поэтому двойственное впечатление, маму жалко))))
За маму отомстят внуки -)))))
Ну а если серьезно, видео очень душевное, мама прям такая мудрая, взрослая, я бы даже сказала эталонная немного))) Вспомнила свои бессонные ночи за шитьем новогодних костюмов))) Здорово всё это !!!!
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У мамы ангельское терпение. Я б после второго костюма психанула и сказала: сначала определись, потом буду шить.
А так - трогательно, да.