Видео
Гениальный ролик о том, что нас действительно всех сближает.
Гениальный ролик о том, что нас действительно всех сближает.
Сколько доброты в ролике) здорово, мне понравилось)
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Ах, если бы это могло стать правдой! :)