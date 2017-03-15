Видео

Трогательное видео о наших мамах.

Комментарии:

1 +
Дарья
15 марта 2017 06:34

Не обижайте родителей новомодными гаджетами и вечным сидением в соц. сетях.. они скучают по нам и им катастрофически не хватает нашего внимания.. дарите счастье родным и близким, ведь это так просто..

3 +
Елена
15 марта 2017 09:03

Ну вот, расплакалась на работе..

0 +
Вера
15 марта 2017 10:56

догадалась, какое там у мамы будет видео.
хороший ролик.

Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий

Хотеть!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!