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Вот какой должна быть реклама нижнего белья!
Вот какой должна быть реклама нижнего белья!
Не поверю, что у вас нет.
ага, значит есть.
А как вы думаете их шьют?
Представьте себе, нет))
Скорее всего их шьют примерно в таком же месте, только несколько сотен китайцев)
реклама как привет из 90-х.
какие-то потные мужики шьют бельё в полутёмном помещении? фу!
.
срочно мужиков заменить на опрятных тётенек в чепчиках и халатах, включить свет и всё продезинфицировать!
Спасибо, посмеялась! ))))) Особенно от персонажа с утюгом )))))
у меня возникла мысль - щас сожжешь трусы))))
Что-то эти мужики выглядят так, как будто каждого из них дома ждет свой мужик))
В общем, получается какое-то двусмысленное соседство манерных мужчинок и кружавчиков )
Такое же впечатление сложилось)
И что?
Ничего, Тимочка, ничего ))
Нет, я просто не понял вашего комментария)
Если вы имеете что-то против геев, то скажите сразу.
И не ставьте мне минусы!111111
О даааа, давайте, я люблю купаться в минусах)
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