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Вот какой должна быть реклама нижнего белья!

Комментарии:

0 +
Nata
8 марта 2017 00:16

О нет, только не красные труселя))

2 +
Falcosha
8 марта 2017 00:22

Не поверю, что у вас нет.
ага, значит есть.
А как вы думаете их шьют?

0 +
Nata
8 марта 2017 09:31

Представьте себе, нет))
Скорее всего их шьют примерно в таком же месте, только несколько сотен китайцев)

3 +
Вера
8 марта 2017 00:39

реклама как привет из 90-х.
какие-то потные мужики шьют бельё в полутёмном помещении? фу!
.
срочно мужиков заменить на опрятных тётенек в чепчиках и халатах, включить свет и всё продезинфицировать!

6 +
Людмила
8 марта 2017 01:22

Спасибо, посмеялась! ))))) Особенно от персонажа с утюгом )))))

1 +
RuddyPanda
8 марта 2017 17:16

у меня возникла мысль - щас сожжешь трусы))))

4 +
lvlarinka
8 марта 2017 01:49

Что-то эти мужики выглядят так, как будто каждого из них дома ждет свой мужик))
В общем, получается какое-то двусмысленное соседство манерных мужчинок и кружавчиков )

2 +
Nata
8 марта 2017 09:33

Такое же впечатление сложилось)

-2 +
Timothy
8 марта 2017 16:18

И что?

1 +
lvlarinka
8 марта 2017 17:49

Ничего, Тимочка, ничего ))

-2 +
Timothy
8 марта 2017 18:23

Нет, я просто не понял вашего комментария)

-2 +
Timothy
8 марта 2017 18:24

Если вы имеете что-то против геев, то скажите сразу.

-2 +
Timothy
8 марта 2017 18:23

И не ставьте мне минусы!111111

0 +
Timothy
8 марта 2017 19:36

О даааа, давайте, я люблю купаться в минусах)

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